Премьер Ирландии указал на отсутствие морального лидерства властей США на фоне беспорядков

ДУБЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар осудил жесткие действия американских властей в отношении мирных протестов, вспыхнувших во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. Свою оценку происходящему он дал в четверг в ходе выступления на правительственном часе в ирландском парламенте.

"Мы, как и весь мир, с ужасом наблюдали события в США, последовавшие за убийством Джорджа Флойда, - отметил Варадкар. - Столь жесткие действия в отношении мирных протестующих и журналистов вызывают единственную эмоцию - отвращение". "Мы являемся свидетелями полного отсутствия морального лидерства и понимания со стороны властей (США), слов примирения и сдержанности", - продолжил глава правительства Ирландии. Он выразил "искреннюю солидарность и сопереживание" с теми, кто выступает против расизма.

Варадкар указал также на то, что сегодняшняя Ирландия сильно отличается от той, которую он видел в свои детские годы. "Мы как нация сильно обогатились в последние десятилетия благодаря этническому разнообразию", - отметил премьер, добавив, что "яд расизма" проявляется в отдельных случаях и в Ирландии в виде дискриминации при получении рабочего места в государственных структурах, травли в интернете и на улице. "Человеческая солидарность, ярко проявившаяся в борьбе с эпидемией коронавируса, могла бы найти применение и в отношении людей с другим цветом кожи, с тем, чтобы сделать их жизнь в Ирландии лучше", - подытожил Варадкар.