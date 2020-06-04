В Сенат США внесен законопроект, запрещающий выделение средств на новые ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Американский сенатор Эдвард Марки (демократ, от штата Массачусетс) совместно с более чем десятью своими однопартийцами внес в четверг законопроект, запрещающий использование бюджетных средств для проведения в США новых ядерных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.

Законопроект в случае одобрения должен "не позволить администрации [президента США Дональда] Трампа возобновить испытания ядерного оружия с проведением взрывов, запретив использование для этих целей бюджетных средств за 2021 финансовый год и все предыдущие годы".

"Возвращение к ядерным испытаниям в США обесценило бы уроки холодной войны и подвергло бы новое поколение американцев ужасам лучевой болезни", - убежден сенатор.

Как сообщила 22 мая газета The Washington Post, власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. По ее сведениям, данный вопрос поднимался 15 мая на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Договоренность о проведении испытания тогда достигнута не была. Один из чиновников заявил изданию, что обсуждения продолжаются.

Позднее газета Defense News со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя помощника главы Пентагона Дрю Уолтера сообщила, что США будут готовы провести ядерное испытание в течение нескольких месяцев в случае, если будет дано соответствующее указание президента страны.