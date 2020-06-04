В Google сообщили об атаках хакеров из Ирана и КНР на предвыборные штабы Трампа и Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Избирательные штабы президента США Дональда Трампа и его наиболее вероятного соперника на предстоящих выборах Джозефа Байдена подверглись кибератакам со стороны хакеров из Ирана и Китая. С таким утверждением выступил в четверг в Twitter руководитель отдела американской компании Google по кибербезопасности Шейн Хантли.

Трамп и Байден сойдутся в схватке за Белый дом, а Берни Сандерс уходит

Их осталось двое. Трамп и Байден сойдутся в схватке за Белый дом, а Берни Сандерс уходит

По его версии, сотрудники Google зафиксировали фишинговые атаки со стороны хакеров из Ирана и Китая. Первые якобы пытались получить несанкционированный доступ к компьютерным системам предвыборного штаба Трампа, а вторые - Байдена.

По утверждению Хантли, хакеры могут иметь связь с властями своих стран. Как он уточнил, "нет никаких признаков" того, что хакерам удалось добиться успеха. По словам представителя Google, компания уведомила сотрудников правоохранительных органов, а также тех пользователей, которых касалась эта ситуация.

Американские официальные лица и эксперты ранее не раз выступали с утверждениями о причастности властей Китая и Ирана к кибератакам в отношении находящихся в США компьютерных систем. Власти этих государств отвергали эти обвинения.