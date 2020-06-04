Меркель заявила, что Германия находится в самой тяжелой экономической ситуации в истории

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация в экономике Германии сейчас самая тяжелая за всю историю страны. Такое мнение выразила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

"Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить", - констатировала она. Меркель напомнила, что около 7 млн жителей Германии переведены из-за пандемии на неполный рабочий день. "Мы должны сделать все, чтобы выйти [из кризиса]", - подчеркнула канцлер.

"Мы все не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина", - продолжила она. "Мы, конечно, не можем заглянуть в будущее, но я думаю, мы действовали правильно", - сказала Меркель, напомнив о согласованном во вторник пакете мер по стимулированию национальной экономики общим объемом €130 млрд.