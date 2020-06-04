Оппозиция выиграла парламентские выборы в Суринаме

ГАВАНА, 4 июня. /ТАСС/. Оппозиционная Прогрессивная партия реформ по итогам подсчета 100% бюллетеней заняла первое место на выборах в Национальную ассамблею (однопалатный парламент) Суринама, набрав 39,5% голосов избирателей. Об этом в четверг сообщает министерство внутренних дел республики.

Согласно данным ведомства, оппозицию поддержали 108 240 избирателей, она получит 20 мест в парламенте из 51. Партия, в частности, выступает за проведение расследования из-за коррупционных скандалов, связанных с правительством действующего президента Дезире Баутерсе.

Второе место заняла правящая Национально-демократическая партия, набравшая 23,9% (65 660 голосов), что соответствует 16 местам в Национальной ассамблее. Ранее глава государства, являющийся председателем партии, заявил, что будет требовать пересчета бюллетеней в прямом эфире национального телевидения. Оппозиционная Национальная партия Суринама получила поддержку 11,8% проголосовавших (32 386 избирателей) и заняла третье место.

Явка на выборах составила 71,6%. Ранее делегация наблюдателей от стран Карибского сообщества заявила, что парламентские выборы в Суринаме проходили прозрачно, а зарегистрированные нарушения не способны повлиять на итоговый результат голосования.

Суринам - парламентско-президентская республика в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана, численность населения которой составляет 576 тыс. человек (по данным на 2018 год). Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту - Национальной ассамблее из 51 депутата, которых избирают всеобщим голосованием на пять лет по системе пропорционального представительства. Парламент избирает президента и вице-президента (в течение 30 дней с начала работы нового состава) и контролирует исполнительную власть. В выборах приняли участие 17 партий, всего зарегистрировано более 383 тыс. избирателей.