Минобороны Великобритании сообщило о создании полка обеспечения кибербезопасности

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Новый полк, отвечающий за обеспечение кибербезопасности, будет создан в составе Королевского корпуса связи британских вооруженных сил. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг министерством обороны страны.

"Это качественное изменение, способствующее модернизации Вооруженных сил Соединенного Королевства, которые должны быть готовы к информационной войне. Кибератаки не менее смертельны, чем атаки на физическом поле боя, и мы должны быть готовы защищать себя от всех тех, кто хочет причинить нам вред, а 13-й полк связи станет для нас подспорьем в этом деле", - заявил глава ведомства Бен Уоллес, слова которого приводятся в документе.

Полк призван служить "цифровой броней" для британских войск, специализируясь на защите каналов связи и закрытой информации. На основе нового подразделения будет создан Оперативный кибернетический центр армии по обеспечению информационной безопасности. Данный центр будет обеспечивать защиту коммуникаций британских сухопутных войск, ВВС и флота. Численность полка составит 250 военнослужащих, которые будут расквартированы в Бландфорде (графство Дорсет) на юго-западе Англии.