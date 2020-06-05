У здания Рады проходит митинг с требованием отставки Арсена Авакова

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Несколько сотен граждан пришли в пятницу утром к зданию Верховной рады на митинг с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова. Как передает с места события корреспондент ТАСС, организатором протеста выступила инициативная группа "Прочь Авакова".

Присутствующие держат в руках плакаты с призывами уволить министра внутренних дел - "Нет полицейскому государству", "2295 дней без безопасности полиции Авакова", выкрикивают лозунг "Аваков - черт!". Полиция усилила патрулирование центральной части столицы, поскольку здесь одновременно проходят несколько протестных акций. Как ожидается, акция за отставку Авакова в пятницу также пройдет в 14:00 около здания правительства.

В парламенте состоится так называемый час правительства, во время которого Аваков выступит с докладом о расследовании резонансных дел.

Ранее депутаты парламента начали сбор подписей за отставку главы МВД. Член фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в пятницу в комментарии изданию "Украинская правда", что по состоянию на вечер четверга собрано 70 подписей, в основном это представители президентской фракции "Слуга народа".