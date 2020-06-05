В ООН заявили, что встречу ближневосточного квартета нужно провести как можно скорее

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Встреча ближневосточного квартета по палестино-израильскому урегулированию (Россия, США, ЕС и ООН) должна пройти как можно скорее. Об этом заявил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я думаю, все выиграют, если это произойдет как можно скорее", - сказал он.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

Предыдущая встреча "квартета" состоялась 22 мая.