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Палестино-израильский конфликт
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В ООН заявили, что встречу ближневосточного квартета нужно провести как можно скорее

Предыдущая встреча "квартета" по палестино-израильскому урегулированию состоялась 22 мая

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Встреча ближневосточного квартета по палестино-израильскому урегулированию (Россия, США, ЕС и ООН) должна пройти как можно скорее. Об этом заявил в пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Я думаю, все выиграют, если это произойдет как можно скорее", - сказал он.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

Предыдущая встреча "квартета" состоялась 22 мая.

Теги
СШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудНетаньяху, Биньямин
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