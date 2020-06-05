Британские истребители сопроводили российские самолеты над Балтикой

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Британские истребители Typhoon были подняты в воздух с авиабазы в литовском городе Шяуляй для сопровождения военных самолетов РФ в небе над Балтийским морем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Королевских ВВС Великобритании.

В документе указано, что Typhoon сопроводили самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 и два сопровождавших его истребителя Су-27 вечером в четверг. Было отмечено, что за последние двое суток истребители НАТО в Прибалтике были дважды задействованы для сопровождения российских самолетов.

"Приверженность Соединенного Королевства НАТО как всегда сильна. Наши Typhoon играют ключевую роль в осуществлении операций альянса по патрулированию воздушного пространства, а также оказании поддержки нашим литовским друзьям", - заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

ВВС Великобритании и Испании с 1 мая начали патрулировать воздушное пространство над Прибалтикой, выполняя миссию НАТО, сменив бельгийские ВВС. В общей сложности в Литву было переброшено 150 военнослужащих из Соединенного Королевства.

Данная миссия была запущена 30 марта 2004 года, в ней на ротационной основе очаствуют ВВС государств альянса. По российским оценкам, начало воздушного патрулирования НАТО этой территории в период, когда в регионе не существовало никаких военных угроз, стало одним из первых шагов альянса по военной эскалации ситуации у границ России в XXI веке.