В Словении продолжаются протесты с призывами об отставке правительства

ЛЮБЛЯНА, 5 июня. /ТАСС/. Несанкционированная протестная акция прошла в пятницу вечером на площади перед зданием парламента Словении в Любляне. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, демонстранты призывали к отставке правительства страны и писали антикоррупционные лозунги на асфальте цветными мелками. По данным местных СМИ, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

Акция является продолжением протестного митинга под названием "С балконов - на велосипеды", организованного объединением "Анархистская инициатива Любляны" при поддержке ряда словенских НПО 1 мая. С тех пор акции стали еженедельными, демонстранты призывают правительство страны во главе с премьер-министром к уходу в отставку, требуют проведения досрочных парламентских выборов, проведения тщательного расследования процесса закупок защитных средств во время пандемии коронавируса. Протестующих поддерживают некоторые оппозиционные парламентские партии: "Левые", "Список Марьяна Шареца" и "Социал-демократы".

Движение автомобилей на прилегающих к зданию парламента улицах было заранее перекрыто полицией. По призыву организаторов протестующие организовали "живое кольцо" из велосипедистов вокруг правительственного квартала. Участники митинга также запускали бумажные самолетики в сторону парламента, иронизируя над прошедшим 1 июня символическим полетом самолетов ВВС США над территорией республики по случаю окончания эпидемии коронавируса.

Сотрудники полиции не задерживали участников митинга, несмотря на действующий запрет на проведение массовых акций с участием более 200 человек. При этом полицейские пытались проверять документы у некоторых демонстрантов с целью последующего назначения штрафов.

Правительственный кризис в Словении начался 27 января 2020 года после объявления главы правительства республики Марьяна Шареца об уходе в отставку из-за "невозможности проводить структурные реформы с текущим составом кабинета министров". После этого его партия "Список Марьяна Шареца" начала подготовку к проведению досрочных парламентских выборов, а оппозиционная Словенская демократическая партия (СДП) приступила к переговорам о формировании парламентского большинства с бывшими коалиционными партнерами Шареца, раскритиковавшими его решение. Они завершились успешным формированием нового парламентского большинства в составе СДП, Партии современного центра, "Новой Словении - Христианских демократов", а также Демократической партии пенсионеров Словении (всего 48 мандатов из 90), что позволило избежать проведения внеочередных выборов.