{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Spiegel: администрация Трампа не информировала власти Германии о планах вывода войск

По данным издания, Пентагон к осени может вывести из ФРГ до 15 тыс. своих военнослужащих

БЕРЛИН, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Соединенных Штатов не доводило до сведения властей Германии информацию о своем решении сократить численность дислоцированных там американских военнослужащих, что можно расценивать как провокацию. Об этом сообщило в субботу издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

"Говорят, что правительство США не проинформировало о решении партнера по НАТО - Германию, как это обычно бывает. В свете важности планов это можно вполне расценивать как провокацию", - отмечает Der Spiegel.

По его сведениям, Пентагон к осени текущего года может вывести из ФРГ до 15 тыс. своих военнослужащих.

Агентство Reuters в пятницу со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американского контингента в Германии. По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будут выведены 9,5 тыс. солдат и офицеров.

Сейчас в Германии размещены порядка 34,5 тыс. военнослужащих США. Часть выводимых из ФРГ войск планируется перебросить в Польшу.

Теги
СШАГерманияПольшаТрамп, Дональд
Пандемия коронавируса нового типа
Министра образования Мадагаскара отправили в отставку за закупку конфет
Конфеты были куплены на сумму $2млн. Они предназначались для добавления в средство от коронавируса, чтобы подсластить его
Читать полностью