Президент Египта объявил о новой инициативе по преодолению кризиса в Ливии

КАИР, 6 июня. /ТАСС/. Египет выдвинул новую политическую инициативу по преодолению кризиса в Ливии. Об этом президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в субботу на совместной пресс-конференции в Каире с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акилой Салехом.

"Она направлена на скорейшее урегулирование кризиса в Ливии и возвращение страны к нормальной жизни, - указал египетский лидер. - Предлагаемая инициатива призывает все стороны прекратить огонь с 8 июня".

По его словам, в Каире "очень обеспокоены действиями некоторых сторон в Ливии". Ас-Сиси предостерег от военного решения ливийского конфликта, указав, что единственным вариантом может быть политическое урегулирование. Выдвигаемая инициатива, названная "Каирской декларацией", является исключительно межливийской, пояснил он.

Как заявил в свою очередь Салех, урегулирование в Ливии "не будет исключать ни одну из сторон". Он отметил, что "ЛНА была вынуждена выдвинуться в сторону Триполи для борьбы с террористами", но вмешательство Турции помешало "завершить антитеррористическую миссию".

"ЛНА всегда готова придерживаться перемирия, однако Правительство национального согласия не делает этого", - сказал Салех, добавив, что в ближайшее время начнется работа над новой конституцией, которая откроет путь к проведению выборов.