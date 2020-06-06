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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Прокурор в Нью-Йорке отказалась преследовать за нарушение комендантского часа

По данным газеты Daily News, во время демонстраций минувшей ночью в Нью-Йорке задержали всего 40 человек

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Прокурор района Куинс Мелинда Катц не будет заниматься уголовным преследованием лиц, задержанных за нарушение комендантского часа и за несоблюдение социальной дистанции. Об этом сама Катц сообщила в субботу на своей странице в Twitter.

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По словам юриста, она полностью разделяет позицию окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса по этому вопросу. "Мы гордимся тем, выступаем единым фронтом. Прокурор Куинса Катц привержена делу реформы во имя социальной справедливости и отказалась преследовать в уголовном порядке за нарушение комендантского часа и социальной дистанции", - написала прокурор Куинса.

"Наш моральный долг состоит в проведении такой общественной политики, которая будет гарантировать ньюйоркцам, что при нашей системе правосудия жизни темнокожих тоже важны, а насилие со стороны полиции является преступлением", - процитировала она слова своего коллеги по Манхэттену.

По данным газеты Daily News, всего 40 человек были задержаны во время демонстраций минувшей ночью в Нью-Йорке. Этот показатель составлял 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня. Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния такой режим уже отменен.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены обвинения.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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