Трамп заявил, что в Вашингтоне протестуют меньше человек, чем ожидалось

ТАСС, 7 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что число протестующих в субботу в Вашингтоне оказалось меньше, чем предполагалось ранее, благодаря работе американской национальной гвардии, Секретной службы и столичной полиции.

"Толпа [протестующих] в Вашингтоне гораздо меньше, чем ожидалось, - написал американский лидер в Twitter. - Национальная гвардия, Секретная служба и полиция Вашингтона делают невероятную работу. Спасибо!"

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им были предъявлены обвинения.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния такой режим уже отменен.