В Белоруссии проходят предвыборные пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Пикеты сторонников оппозиционных действующему главе белорусского государства кандидатов в президенты проходят в Минске и других городах Белоруссии там, где организован сбор подписей в их поддержку. Прямую интернет-трансляцию с мероприятий ведет ряд негосударственных средств массовой информации.

В центре Минска на площади у Комаровского рынка проводятся пикеты поддерживающих выдвижение Светланы Тихановской, супруг которой был задержан 29 мая в Гродно по делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. К столам сборщиков подписей выстроились небольшие очереди белорусских избирателей. В этот раз желающих подписаться меньше, чем 31 мая, когда в очереди стояло несколько сотен человек.

Там же проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты экс-главы правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, лидеров общественных движений "Говори правду" Андрея Дмитриева и "За свободу" Юрия Губаревича. Периодически участники пикетов скандируют "Жыве Беларусь" ("Живет Белоруссия") и "Солидарность". Правоохранительные органы пока не препятствуют проведению этих мероприятий.

Такие же предвыборные акции проходят в воскресенье в Бресте, Гомеле и ряде других крупных и малых городах республики.

Несмотря на проведение протестных акций в рамках этой предвыборной кампании, президент Александр Лукашенко считает, что в преддверии новых президентских выборов в республике не появилось нового протестного движения. По его словам, граждане, которые стоят в очередях по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты его соперников, хоть и недовольны властью, но не являются радикальной оппозицией. Лукашенко называет большие очереди желающих подписаться в поддержку своих соперников и сами пикеты "белорусской каруселью".

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. После проведения пикетов 31 мая в республике было задержано около 30 активистов, часть из которых была наказана административными арестами и штрафами.