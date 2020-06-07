Сенатор США заявил, что Китай пытается помешать созданию вакцины от коронавируса

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Флорида сенатор-республиканец Рик Скотт выразил мнение, что Китай пытается препятствовать разработке западными странами вакцины от нового коронавируса. О том, что Пекин якобы "принял решение быть противником Америки и демократических государств", политик заявил в интервью программе "Шоу Эндрю Марра", показанной в воскресенье в эфире британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Нам необходимо получить вакцину [от коронавируса]. К сожалению, у нас есть свидетельства того, что коммунистический Китай пытается саботировать или замедлить наши усилия в этой области", - утверждал сенатор, добавив, что "Китай не хочет, чтобы США, Англия и Европа оказались первыми", кто создаст эффективный препарат.

По словам Скотта, эта информация исходит от разведывательного сообщества США, однако у него "нет права вдаваться в детали", обсуждая данную тему.

В начале мая спецслужбы Великобритании и Соединенных Штатов распространили совместное заявление о том, что целями хакеров в последнее время становятся фармацевтические компании, медицинские учреждения, государственные организации, лаборатории и научно-исследовательские институты, занимающиеся коронавирусом. В документе было упомянуто, что речь идет о деятельности хорошо организованных хакерских группировок, которые западные эксперты обычно связывают с разведками тех или иных стран. При этом ничего не говорилось о том, какое именно государство может стоять за такими атаками. 4 июня агентство Bloomberg сообщило о хакерской атаке на Калифорнийский университет в Сан-Франциско, сотрудники которого занимаются разработкой лекарства от заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".