Второй пакет мер ослабления карантина вступил в действие в Ирландии

ДУБЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Второй трехнедельный этап снятия ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, начался с понедельника в Ирландии. Пакет мер "2 плюс" был утвержден на заседании правительства 5 июня и предполагает ускоренную схему выхода из карантина.

Правительство Ирландии пересмотрело прежние планы в сторону ускорения, приняв во внимание прогресс, достигнутый в борьбе с пандемией. Обнародованная 1 мая "дорожная карта" предполагала пять этапов по три недели каждый, теперь их будет на один меньше. При этом правительство призвало граждан продолжать придерживаться базовых мер эпидемиологической безопасности - соблюдать социальное дистанцирование (2 м), чаще мыть руки, носить защитные маски в общественных местах и самоизолироваться в случае появления первых признаков заболевания.

Фаза "2 плюс" предполагает увеличение до 20 км радиуса свободного передвижения граждан вокруг места жительства (ранее такое ограничение составляло 5 км - прим. ТАСС). Группы до шести человек теперь смогут собираться как на открытом воздухе, так и в жилых помещениях. В ограниченном режиме откроются промтоварные магазины и бутики в торговых центрах, где возможно обеспечить социальное дистанцирование и непосредственный вход посетителей с улицы. Откроют свои двери библиотеки, детские площадки и детские летние учреждения для групп до 15 человек (ранее все эти послабления планировалось ввести с 29 июня - прим. ТАСС).

Третья фаза смягчения ограничений, как ожидается, начнется 29 июня, а четвертая - 20 июля.

За воскресенье в Ирландии было отмечены 25 новых случаев заражения коронавирусом и одна смерть, связанная с COVID-19. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 25 201 человек, а число летальных исходов - 1 679.