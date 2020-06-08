СМИ: в пригороде Лос-Анджелеса на акцию протеста прибыли ковбои на лошадях

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Ковбои на лошадях присоединились к мирной акции протеста против жестокости полиции, расизма и систематической дискриминации меньшинств, которая состоялась в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) Комптоне. Об этом сообщил в воскресенье телеканал KTLA.

Сотни людей прошли по одной из улиц до памятника борцу за права чернокожего населения США Мартину Лютеру Кингу, установленному у здания мэрии. К процессии присоединились несколько десятков местных ковбоев, которые ехали верхом.