В офисе межкорейской связи в КНДР впервые перестали отвечать на звонки из Южной Кореи

СЕУЛ, 8 июня. /ТАСС/. КНДР проигнорировала телефонный звонок южнокорейских представителей в межкорейский офис связи в городе Кэсон, совершенный в понедельник. Об этом сообщил в Сеуле на брифинге для журналистов официальный представитель министерства объединения.

"Сегодня утром мы пытались дозвониться до Северной Кореи, однако пока звонки остались без ответа. Такое происходит впервые", - отметил чиновник. По его словам, ранее стороны созванивались ежедневно, чтобы проверить связь и решать возникающие вопросы.

Власти КНДР 5 июня сообщили о намерении рассмотреть возможность закрытия межкорейского офиса связи в Кэсоне в качестве ответной меры на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок.

Южнокорейское министерство объединения в ответ призвало местные общественные организации страны прекратить отправку в КНДР антисеверокорейских листовок и пообещало законодательно запретить подобные действия. В пятницу министерство сообщило, что на тот момент линии коммуникации между Республикой Корея и КНДР работали в нормальном режиме.

Межкорейский офис связи был открыт в сентябре 2018 года в приграничном Кэсоне, находящемся на территории КНДР. Его деятельность направлена на поддержание постоянных контактов между странами и развитие межкорейских обменов. Первоначально представители Севера и Юга договорились проводить в Кэсоне встречи дважды в день, однако после начала пандемии коронавирусной инфекции личные встречи были заменены на общение по телефону.