В Белоруссии некоторых участников предвыборных пикетов приговорили к арестам и штрафам

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Белорусские суды признали ряд оппозиционных активистов участниками несанкционированных акций, которые прошли 7 июня в местах сбора подписей по выдвижению кандидатов в президенты, и приговорили их к административным арестам и штрафам. Об этом сообщается на сайте незарегистрированной в Белоруссии правозащитной организации "Весна".

По данным правозащитников, суд Фрунзенского района Минска в понедельник назначил лидеру оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павлу Северинцу 15 суток административного ареста. Такому же наказанию суд Центрального района подверг активиста создаваемой партии "Народная Громада" Григория Погарцева. Суд Первомайского района белорусской столицы назначил штрафы в размере 810 белорусских рублей (около $340) Всеславу Пашкевичу и Дмитрию Рожкову.

К 20 суткам ареста в Минске приговорен Олег Бобровский, являющийся членом инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской. 15 суток ареста назначено оппозиционным активистам Ольге Николайчик и Валентину Фролову. В Витебске пять суток ареста получил активист Олег Павлов, Елене Янушковской присудили штраф в размере 1080 белорусских рублей (около $450). Суды над участниками предвыборных пикетов проходят также в Гомеле и Гродно.

Как информирует сайт "Весны", 7 июня в Минске и других городах республики было задержано около 20 человек, которые, по мнению милиции, участвовали в несанкционированных мероприятиях в местах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты.

В Минске и других городах республики 7 июня в рамках сбора подписей по выдвижению кандидатов в президенты прошли пикеты, участники которых подвергли критике действия властей и выразили несогласие с проводимой президентом Александром Лукашенко политикой. Наиболее массовыми, как и 31 мая, стали пикеты в центре Минска на площади у Комаровского рынка. Здесь собирали подписи в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, супруг которой был задержан 29 мая в Гродно по делу о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. К столам сборщиков подписей выстраивались очереди белорусских избирателей. Здесь также прошли пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты экс-главы правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова, лидеров общественных движений "Говори правду" Андрея Дмитриева и "За свободу" Юрия Губаревича.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня.