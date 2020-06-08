Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на видеоконференции о будущем НАТО, организованной Атлантическим советом и Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов в Вашингтоне и Брюсселе.

"НАТО не рассматривает Китай как нового врага или противника. Однако мы видим, что рост [влияния] Китая меняет мировой баланс сил, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Лидеры стран НАТО во время встречи в декабре в Лондоне впервые в истории альянса согласились, что НАТО придется реагировать на последствия в сфере безопасности на рост [влияния] Китая".

"Есть ряд возможностей, поскольку экономический рост в Китае способствует экономическому росту в нашей части мира, - продолжил Столтенберг. - <...> Китай - это крупнейшая экономика в мире, у которой второй по объему военный бюджет. Китай вкладывает средства в [укрепление] военного потенциала, включая ракеты. Китай все ближе и ближе в киберсфере, в Арктике, Африке, Пекин все больше и больше сотрудничает с Россией".

По словам генсекретаря, все это несет последствия в сфере безопасности для союзников по НАТО. "Мы должны иметь возможность реагировать на это, укрепляя альянс с политической точки зрения и работая с партнерами", - сказал он.

Планы к 2030 году

Столтенберг также заявил, что НАТО должна стать сильнее к 2030 году, чтобы иметь возможности отвечать на обострившиеся угрозы безопасности после пандемии коронавирусной инфекции.

"Пандемия коронавируса обостряет угрозы безопасности, существовавшие ранее. В этих условиях альянс должен стать сильнее к 2030 году, чтобы продолжать обеспечивать безопасность, - заявил он. - После пандемии страны НАТО должны строить сильный мир, основанный на демократии и верховенстве закона".

По словам Столтенберга, хотя альянс "должен постоянно меняться по мере изменения мира", роль НАТО в мире "не должна быть пересмотрена". Как подчеркнул генсек, альянс намерен приобрести новые функции, чтобы "вести борьбу с гибридными и кибернетическими угрозами, противодействовать дезинформации и выполнять другие гражданские функции" в дополнение к своим военным полномочиям.

"В условиях пандемии мы видели волну пропаганды, направленную против нас, - утверждал он. - Мы видели обвинения со стороны Китая или России, что отдельные страны НАТО могут нести ответственность за появление вируса и что страны НАТО неспособны защитить сами себя от пандемии".

Согласно прогнозам, после пандемии страны Североатлантического альянса, равно как и остальные государства мира, ожидает глубокий экономический спад, который приведет к сокращению ассигнований на оборону. В этих условиях выступление Столтенберга о будущем альянса к 2030 году стало частью медийной кампании США и штаб-квартиры НАТО в поддержку сохранения высоких военных расходов всеми странами альянса.