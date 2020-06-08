СМИ: в Сиэтле полиция применила слезоточивый газ против протестующих

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Полиция в Сиэтле (штат Вашингтон) применила в понедельник светошумовые гранаты и слезоточивый газ для усмирения толпы протестующих после очередного марша протеста против жестокости полиции и расизма. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По ее данным, инцидент произошел после полуночи, когда некоторые протестующие дважды проигнорировали требования правоохранителей о необходимости разойтись. Вместо этого демонстранты стали бросать в полицейских бутылки, камни, петарды и другие предметы. Некоторые протестующие начали светить стражам порядка в глаза лазерными указками.

Полицейское управление города разместило в своем Twitter сообщение о применении перечного газа во время протестов, при этом The Seattle Times утверждает, что правоохранители использовали слезоточивый газ. 6 июня мэр Сиэтла Дженни Деркан заявила, что полиции временно запрещено применять слезоточивый газ для разгона акций протеста.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.