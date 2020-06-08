Reuters: Трамп подпишет законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Они не указали, когда именно президент США подпишет документ. Американский лидер ранее не высказал своего отношения к данной инициативе, лишь пообещав ее "изучить самым тщательным образом".

В мае обе палаты Конгресса практически единогласно одобрили данный законопроект. Он обязывает президента принять строгие меры в ответ на якобы имеющие место притеснения уйгурского меньшинства в Китае. Автором законопроекта выступил сенатор-республиканец (от штата Флорида) Марко Рубио. Санкции подразумевают, в частности, отказ в выдаче виз и замораживание находящейся на территории США собственности.

Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу якобы сложившейся там сложной ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков, основам законодательства КНР. При этом точное число содержащихся в этих центрах лиц власти Китая не публиковали.