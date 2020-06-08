Чили закроет посольства в пяти странах для экономии средств

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Чили приняло решение закрыть посольства в Алжире, Греции, Дании, Румынии и Сирии, чтобы сэкономить бюджетные средства. Об этом сообщило в понедельник агентство EFE.

Руководителей дипломатических миссий уведомили, что они должны подготовиться к закрытию посольств до конца года.

По данным радиостанции BioBio, решение о закрытии было принято после анализа результатов работы всех чилийских посольств. На основании этого доклада также принято решение об усилении дипломатических представительств южноамериканской республики в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По оценкам Всемирного банка, ВВП Чили по итогам 2020 года снизится на 4,8%. Сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную падением цен на медь, усугубили ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.