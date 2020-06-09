Трамп заявил, что власти США не будут упразднять полицию или урезать ее финансирование

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник во время встречи с представителями правоохранительных органов в Белом доме.

"У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения [полиции] финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска нашей полиции. Наша полиция позволяет нам жить в мире, мы хотим быть уверены, что в ее рядах нет плохих действующих лиц, иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но <...> 99% из них - отличные люди", - сказал глава Белого дома.

Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.