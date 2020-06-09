Politico: Трамп намерен в июне возобновить свои предвыборные митинги, несмотря на пандемию

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Politico.

По ее данным, советники главы вашингтонской администрации все еще решают, где именно будут проходить такие мероприятия, а также и то, какие меры безопасности стоит принять. При этом учитывается множество факторов, в том числе число заболевших в каждом населенном пункте, где потенциально может быть организован митинг. Последний раз подобные выступления перед сторонниками Трамп проводил в марте.

"Американцы готовы вернуться к деятельности, готов и президент Трамп. Великое американское возвращение реально, и митинги будут грандиозными. <...> Вы снова увидите толпы и энтузиазм, о которых сонный Джо (имеется в виду бывший вице-президент США Джозеф Байден - прим. ТАСС) может только мечтать", - приводит издание заявление главы предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла.

Газета отмечает, что решение Трампа возобновить выступления перед сторонниками, когда пандемия еще не осталась позади, вероятно, вызовет негативную реакцию у его противников. Однако, как полагают советники президента, политическим оппонентам Трампа будет сложнее критиковать его в ситуации, когда по всей стране проходят акции протеста, участие в которых принимают тысячи человек.

На протяжении последних месяцев социологические исследования показывали, что в общенациональном масштабе Трамп уступает Байдену по популярности среди американцев примерно 5,5 процентного пункта. Однако опрос, проведенный в конце мая газетой The Washington Post и телекомпанией ABC, продемонстрировал, что Байден опережает Трампа уже на 10 пунктов. Как отмечает Politico, на рейтинги Трампа повлияла пандемия, а также протесты, начавшиеся в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,9 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек. В настоящее время власти американских штатов постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.