Власти Белоруссии будут пресекать агрессивные действия в предвыборную кампанию

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Белоруссии не допустят раскола в обществе и будут привлекать к ответственности за агрессивные действия и нарушения правопорядка в период избирательной кампании. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник на совещании с силовым блоком по вопросам обеспечения национальной безопасности.

Лукашенко отметил, что в избирательный период события развиваются "по заранее продуманному сценарию, причем их участники - всего лишь исполнители, у которых есть хозяева с деньгами". "Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Ответ будет один, вы прекрасно понимаете", - сказал глава государства, которого цитирует агентство БелТА. По его мнению, применяются так называемые современные предвыборные технологии, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. "Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве, - подчеркнул белорусский лидер. - Для этого надо четко понимать, на что готовы пойти отдельные кандидаты в кандидаты для достижения своей цели. Какие ресурсы они задействуют для повышения своего рейтинга. Не создаст ли это дополнительные угрозы?"

Ответят по закону

По словам президента, уже сегодня "угрозы сыпятся со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей". "Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву", - заявил Лукашенко.

Лукашенко не исключил "обострения ситуации на любом этапе избирательного процесса". "Нашим людям не следует излишне напрягаться и переживать. Мы должны обеспечить каждому человеку возможность спокойно ходить по своей земле", - сказал он. При этом отметил, что "страна должна быть спокойной, не глядя ни на какие острые ситуации". "Это главное, что отличает нас от других. В этом суть нашего островка безопасности. И это мы должны сохранить, чего бы нам это ни стоило", - сказал Лукашенко.

В Белоруссии президентские выборы назначены на 9 августа. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. В ходе проведения предвыборных пикетов в республике было задержано несколько десятков активистов, часть из которых была наказана административными арестами и штрафами.