В ООН призвали Японию отложить принятие решения о сбросе в океан воды с аварийной АЭС

ЖЕНЕВА, 9 июня. /ТАСС/. Эксперты ООН в области прав человека призвали Японию отложить до проведения глубоких внутренних и международных консультаций принятие окончательного решения о сливе в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом говорится в их заявлении, распространенном во вторник в Женеве.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о том, что правительство Японии ускорило график, касающийся сброса в океан воды, имеющей отношение к радиоактивным отходам, без предоставления времени или возможности для значимых консультаций", - отмечают эксперты. По их словам, "заслуживающие доверия источники" информируют о том, что отсрочка проведения Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса дала сейчас возможность правительству заняться этим вопросом.

В ООН считают, что проводившихся общественных консультаций на эту тему было "весьма недостаточно" по времени для обсуждения данной проблемы затронутыми аварией на АЭС "Фукусима-1" местными жителями в Японии и общественностью соседних стран, учитывая ограничения в условиях пандемии. По мнению экспертов, "нет никакой необходимости в поспешных решениях", поскольку первоначально общественную дискуссию предполагалось провести после Олимпийских игр, которые первоначально планировались на июль-август 2020 года. "Мы призываем правительство Японии предоставить достаточное пространство и возможность для консультаций о том, как распорядиться ядерными отходами, которые, скорее всего, скажутся на людях как внутри Японии, так и за ее пределами", - подчеркивается в документе.

Подпись под заявлением поставил Баскут Тунчак, спецдокладчик ООН по экологическому регулированию и удалению опасных отходов, а также его коллеги - спецдокладчик по праву на питание Майкл Фахри, спецдокладчик ООН по праву на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Вуль и спецдокладчик по правам коренных народов Хосе Франсиско Кали Цай.

Авария на АЭС "Фукусима-1"

31 января комитет экспертов при кабинете министров Японии выступил за то, чтобы слить в океан в целом очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной станции "Фукусима-1" или испарить ее в атмосферу. Специалисты полагают, что это не окажет какого-либо воздействия на людей или окружающую среду. При этом слив в океан, по их мнению, легче контролировать на предмет последствий. В марте сообщалось, что три аварийных реактора на АЭС непрерывно заливают водой для охлаждения. Она протекает через бреши в корпусах установок, откачивается и подвергается дезактивации. При этом воду очищают практически от всех радиоактивных веществ за исключением небольшого количества трития, который считается не слишком опасным. Вода накапливается в цистернах на территории АЭС.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, тогда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные пятна радиации были обнаружены и в других регионах Японии.