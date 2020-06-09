Сотни демонстрантов собрались в Гонконге в честь первой годовщины начала протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июня. /ТАСС/. Сотни демонстрантов из числа молодежи собрались во вторник вечером в деловом центре Гонконга в честь первой годовщины начала антиправительственных протестов. Полиция, по свидетельству корреспондента ТАСС, через громкоговорители предупредила собравшихся об участии в незаконных собраниях, нарушении ими мер социального дистанцирования и пресекла отдельные попытки митингующих выйти на проезжую часть.

К этому часу беспорядков не отмечено, задержаний и силового разгона не производилось. Группы протестующих рассредоточились на тротуарах и в переулках и ведут себя спокойно. Они не пытались устраивать провокации, инициировать столкновения и прорваться через полицейские кордоны, выставленные на центральных улицах.

Ранее в течение дня отдельные активисты мирно митинговали в ряде торговых центров, разложив антиправительственные плакаты и лозунги.

Ровно год назад в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полицией за год было задержано 9 тыс. нарушителей.

Чтобы предотвратить угрозу подобных беспорядков в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе, который планируется принять летом. Данная инициатива вызвала серьезную озабоченность сторонников протестного движения в Гонконге, однако новых масштабных беспорядков в городе, наподобие прошлогодних, пока не отмечалось.