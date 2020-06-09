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Трамп назвал экс-главу Пентагона Мэттиса самым переоцененным генералом

По мнению президента США, он не добился успеха

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис никогда не добивался успеха и был самым переоцененным генералом в стране. Такое мнение высказал во вторник президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter в ответ на критику со стороны экс-руководителя военного ведомства.

"Мэттис был самым переоцененным генералом нашей страны. Он много говорил, но так и не "добился успеха". Он был ужасен! Когда-нибудь я расскажу реальную историю о нем и других - и хорошую, и плохую!" - написал глава государства.

На прошлой неделе Мэттис раскритиковал американского лидера за разгон протестующих и заявления о возможном использовании вооруженных сил для восстановления порядка в стране. По мнению отставного генерала, которое он изложил на страницах журнала The Atlantic, Трамп разделяет страну, а его действия являются насмешкой над конституцией.

После победы республиканца на президентских выборах Мэттис получил предложение войти в новую американскую администрацию и в январе 2017 года возглавил Пентагон. Однако 19 декабря 2018 года хозяин Белого дома объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии, вызвав тем самым недовольство главы Пентагона и некоторых других американских военачальников. Уже 20 декабря президент сообщил в Twitter, что Мэттис покидает свой пост. До данного инцидента хозяин Белого дома хвалил и отзывался весьма позитивно о работе министра.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

Теги
СШАТрамп, ДональдМэттис, Джеймс
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