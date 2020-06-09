СМИ: полицейские в Гонконге применили перцовые средства для разгона демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июня. /ТАСС/. Полицейские в Гонконге применили перцовые средства для разгона групп демонстрантов, собравшихся во вторник вечером в деловом центре города. Об этом сообщает портал "Сянган линъи".

Протестующие пытались перекрыть проезжую часть дорожными конусами. Сотрудники правоохранительных органов применили минимальную, как утверждается, силу для восстановления порядка. По меньшей мере один человек пострадал.

Сотни демонстрантов из числа молодежи собрались в честь первой годовщины начала в городе масштабных антиправительственных протестов. Полиция через громкоговорители предупредила собравшихся об участии в незаконных собраниях, нарушении ими мер социального дистанцирования и потребовала разойтись. В настоящее время стражи порядка продолжают нести усиленное дежурство на улицах, однако особых беспорядков не отмечено.

Ранее в течение дня отдельные активисты мирно митинговали в ряде торговых центров, разложив антиправительственные плакаты и лозунги.

За нарушение общественного порядка и участие в несанкционированных протестах полиция Гонконга задержала 25 человек. На своей странице в Twitter полиция призвала местных жителей соблюдать закон.

Ровно год назад в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полицией за год было задержано 9 тыс. нарушителей.

Чтобы предотвратить угрозу подобных беспорядков, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе, который планируется принять летом.