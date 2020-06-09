Полиция Гонконга сообщила о задержании свыше 50 участников протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга во вторник задержала свыше полусотни участников незаконных протестных акций и нарушителей порядка в деловом центра города. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов.

"Вечером большая группа демонстрантов собралась в районе Central, устраивая шумные протесты и блокируя дороги. Были задержаны 53 человека", - отмечается в сообщении.

Стражи порядка применили минимальную, как утверждается, силу для разгона, в том числе перцовые средства.

Сотни демонстрантов из числа молодежи собрались в честь первой годовщины начала в городе масштабных антиправительственных протестов. Ранее в течение дня отдельные активисты мирно митинговали в ряде торговых центров.

Ровно год назад в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полицией за год было задержано 9 тыс. нарушителей.

Чтобы предотвратить угрозу подобных беспорядков в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе, который планируется принять летом.