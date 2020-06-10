Полиция Гонконга создает спецподразделение в связи с законом о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 июня. /ТАСС/. Гонконгская полиция создает специальное подразделение для обеспечения соблюдения закона о национальной безопасности. Оно начнет действовать сразу же после вступления нового закона в силу. Об этом сообщил секретарь (министр) по вопросам безопасности этого специального административного района КНР Джон Ли в опубликованном в среду интервью газете South China Morning Post.

"Полиция Гонконга должна будет создать спецподразделение, чтобы научиться применять закон к фактическим ситуациям, собирать разведывательные данные и доказательства в отношении действий, описанных в законе как противоправные", - отметил министр.

"Новый орган будет иметь возможности для сбора информации, проведения расследований, конкретных действий, - сказал Джон Ли. - У нас также должна быть стратегия для долгосрочного развития этого специализированного подразделения". Оно будет подчиняться непосредственно комиссару гонконгской полиции Крису Тану.

В то же время министр отказался уточнить, как данная структура будет взаимодействовать с органами безопасности материкового Китая, которые после принятия нового закона намерены развернуть свое присутствие на территории Гонконга.

28 мая Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) приняло резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что благодаря новому юридическому акту власти смогут оперативно пресекать действия радикалов, которые с июня по ноябрь прошлого года провоцировали множество беспорядков, нанесших существенный ущерб экономике региона.

Текст документа находится на стадии проработки и вскоре должен быть утвержден. South China Morning Post не исключает, что это может произойти уже на следующей неделе. Главная задача - создание на территории Гонконга особой структуры центрального правительства КНР, которая совместно с гонконгской полицией позволит устранять акты насилия, угрозу терроризма, сепаратизма, подрыва госвласти и иностранного вмешательства.