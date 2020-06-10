Столтенберг: НАТО следует продолжать инвестировать в оборону, несмотря на пандемию

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Странам НАТО необходимо продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП, несмотря на экономический кризис на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в среду в немецкой газете Die Welt.

"Я вижу, что в странах НАТО сокращается конъюнктура, я знаю, что нужно повышать траты во многих отраслях, чтобы противостоять этому. Проблема лишь в том, что никуда не исчезли угрозы и вызовы в области безопасности, которые существовали до пандемии. Напротив", - сказал он.

По словам Столтенберга, "продолжает вооружаться Россия, из-за подъема Китая смещается баланс сил, а террористическая группировка ИГ (запрещена в России) вновь пытается завоевать территорию в Сирии и Ираке". "Именно поэтому нам нужно продолжать в достаточной степени инвестировать в нашу безопасность", - сказал он.

Генсек НАТО добавил, что "не видит непосредственной угрозы для кого-либо из союзников", которая исходила бы от России. "Однако мы видим, что Россия очень много инвестирует в военную модернизацию".

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией.