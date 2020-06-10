Посол Китая в России заявил, что протесты в Гонконге организованы западными странами

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Страны Запада несут ответственность за беспорядки в Гонконге, они направляют деньги и оружие для поддержки протестов. Об этом заявил в среду в ходе онлайн-брифинга посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что западные государства во главе с США "играют очень дурную роль" в развитии ситуации в Гонконге. "Я могу сказать откровенно, что все эти демонстрации и протесты, этот хаос организованы Западом. Они направляют денежные средства и даже оружие. Они подготовили [протестующих] студентов, радикалов и сепаратистов", - указал посол.

По его словам, в основе эскалации напряженности в Гонконге лежит намерение расколоть Китай и затруднить развитие страны. Он добавил, что демократия и права человека в Гонконге были гарантированы только после того, как Китай восстановил юрисдикцию над этой территорией в 1997 году.

Китай будет отстаивать свою позицию по Гонконгу

Позиция Китая относительно ситуации в Гонконге останется неизменной, напомнил Чжан Ханьхуэй.

"В вопросе Сянгана мы будем отстаивать нашу позицию, не отступим. Пусть вводят санкции, все их [стран Запада] попытки потерпят провал, они не смогут добиться своих целей", - сказал он.

Посол подчеркнул, что "в вопросах государственной стабильности и безопасности китайского народа для руководства страны есть только одна позиция: защищать национальные интересы, не отступая ни на шаг".

"Хотел бы выразить благодарность России за оказанную поддержку и понимание китайскому народу в вопросе Сянгана, - заметил Чжан Ханьхуэй. - Китай и Россия всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих наши основные интересы. Это демонстрирует высокий уровень наших отношений".

28 мая Всекитайское собрание народных представителей приняло резолюцию о выработке законопроекта о национальной безопасности в Гонконге. Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса специального района и обещал ответить санкциями. 29 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами.

В Пекине обуславливают важность и безотлагательность разработки закона ростом угроз для национальной безопасности в Гонконге, а также неспособностью местных властей принять соответствующий правовой акт самостоятельно в течение 23 лет с момента перехода под китайскую юрисдикцию. Власти Гонконга неоднократно подчеркивали, что новый закон будет направлен "лишь против небольшой горстки преступников" и не нарушит принцип "одна страна - две системы", законные права и свободы местных жителей, включая право на свободу слова и мирные собрания.

Бороться с хулиганством вместе

Россия и Китай будут совместными усилиями противостоять проявлениям хулиганства в международных делах и защищать свои общие интересы.

Дипломат назвал Россию великим соседом, очень искренним и надежным другом и стратегическим партнером Китая.

"Это Богом дано нам быть соседями. Мы будем работать вместе с российскими друзьями, будем, конечно, бороться со всякими проявлениями хулиганства или мафиозной [деятельности] в международных делах и защищать наши общие интересы", - сказал посол.