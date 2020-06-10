Премьер Литвы надеется, что страны Балтии откажутся от закупки электроэнергии с БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 10 июня. /ТАСС/. Литва рассчитывает, что страны Балтии откажутся от закупки электроэнергии с БелАЭС в Островце. Об этом заявил в среду премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции стран Балтии в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран", - заявил он в ходе беседы с главами правительств Латвии и Эстонии и еврокомиссаром по транспорту Адиной Вэлян. По словам Сквернялиса, Польша также поддерживает эту позицию Литвы.

Накануне министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщил в эфире радиостанции LRT, что Латвия и Эстония не брали на себя обязательств отказаться от закупки электроэнергии с БелАЭС в Островце. В свою очередь премьер-министр Литвы заявил во вторник, что Литва не будет "заламывать руки" соседям по вопросу закупки электроэнергии с БелАЭС.

Литва считает строящуюся станцию БелАЭС небезопасной, так как Минск якобы не придерживается международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Первый блок БелАЭС планируется запустить в этом году.