Губернатор штата Нью-Йорк намерен подписать законопроект о реформе полиции

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо намерен до конца текущей недели подписать законопроект о реформе полиции в штате. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NY1.

"Наступило время перемен, и мы осуществим эти перемены, - сообщил губернатор. - Я ожидаю, что смогу подписать законопроект о реформе полиции еще до конца текущей недели". В законопроекте предусмотрен, в частности, запрет полицейским на применение удушающих приемов при задержании подозреваемых, а также отмена раздела 50а Закона штата Нью-Йорк о гражданских правах, согласно которому запрещалось осуществлять перекрестной допрос сотрудников полиции в ходе процессов по уголовным делам. Законопроект был рассмотрен законодательным собранием штата после массовых протестов, вспыхнувших по всей стране, в том числе и в штате Нью-Йорк, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Думаю, то, что мы предпринимаем, даст позитивный результат, - отметил губернатор. - Я с самого начала заявлял, что понимаю высказывания и чувства участников акций протеста и выступаю вместе с ними".

После смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.