Делегации Сарраджа и Хафтара участвуют в третьем раунде переговоров по Ливии

ТАСС, 10 июня. Делегации главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара принимают участие в третьем раунде переговоров по Ливии в формате заседания совместного военного комитета "5+5". Об этом сообщила в среду Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

"МООНПЛ с удовлетворением сообщает, что обе делегации - ПНС и ЛНА - в полной мере участвуют в третьем раунде переговоров совместного военного комитета (5+5). Миссия провела встречу с делегацией ЛНА 3 июня и встречу с делегацией ПНС вчера, 9 июня", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте миссии.

В ходе прошедших в онлайн-формате переговоров представители ливийских делегаций высказали мнения о проекте соглашения о прекращении огня, которое дипломаты ООН представили им 23 февраля 2020 года года. В МОНПЛ приветствовали стремление сторон конфликта к диалогу. При этом миссия выразила обеспокоенность наблюдающейся в последние дни эскалацией в стратегически значимом городе Сирт.

2 июня Миссия ООН в Ливии заявила о согласии ПНС и ЛНА на возобновление переговоров о прекращении огня на ливийской территории. Представительство ООН в Ливии, отмечается в опубликованном документе, "приветствовало согласие ПНС и ЛНА возобновить переговоры о прекращении огня и связанные с этим меры безопасности на основе проекта соглашения, которое миссия представила сторонам в ходе переговоров 23 февраля 2020 года".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.