Белый дом вновь связал рост случаев заражения коронавирусом с увеличением числа тестов

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Белый дом считает, что увеличение числа заразившихся коронавирусом в ряде американских штатов за последние две недели связано с ростом количества проводимых там тестов на наличие инфекции. Об этом пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни сообщила в среду на брифинге для журналистов в Белом доме.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что в ряде американских штатов за последние две недели увеличилось количество выявленных случаев заражения, а также число пациентов, госпитализированных из-за коронавируса. 25 мая в США отмечали День поминовения. Как отметила журналистка, задававшая вопрос Макинэни, эксперты связывают рост числа заболевших с "различными аспектами" постепенного снятия санитарных ограничений, а также тем, что для многих американцев длинные выходные (три дня подряд) стали поводом для проведения времени в большой компании друзей и близких.

"В некоторой степени это связано с тем, что <...> чем больше тестов вы делаете, тем больше случаев заражения вы выявляете", - отметила на это Макинэни.

"Что касается Дня поминовения. Неделю назад команда вице-президента США говорила, <...> что никакой связи с Днем поминовения нет. Я разговаривала с координатором Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Деборой Биркс, она говорит, что в апреле в среднем было 30 тыс. случаев заражения в день, в мае - около 25. тыс. случаев, сейчас - в районе 20 тыс. случаев в день", - сказала Макинэни.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали почти 2 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 112 тыс. человек. В настоящее время власти американских штатов постепенно смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией.