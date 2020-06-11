Глава администрации Гонконга утвердила закон о гимне

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 июня. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в четверг своим указом утвердила закон, регламентирующий правила использования государственного гимна и предусматривающий ответственность за неуважительное к нему отношение. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства. Данный правовой акт, принятый Законодательным советом 4 июня, вступит в силу после официальной публикации в пятницу.

"Так же как и государственные флаг и герб, гимн - это символ нации. Являясь неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, специальный административный район Гонконг обязан сохранять достоинство гимна через законодательство", - подчеркнула в четверг глава исполнительной власти.

Закон предусматривает, что оскорбительное отношение к официальному гимну КНР "Марш добровольцев" будет караться штрафом в размере до 50 тыс. гонконгских долларов ($6 450) и тюремным сроком до трех лет.

Осенью 2017 года аналогичный закон был принят в материковом Китае. Однако он не распространялся на Гонконг, который имеет высокую степень автономии по формуле "одна страна - две системы" и собственное законодательство.

Законопроект о гимне был впервые представлен в местном Законодательном совете в январе текущего года. Он был принят неделю назад в третьем чтении. Депутаты от оппозиционного лагеря неоднократно пытались препятствовать принятию этого правового акта, срывая заседания.