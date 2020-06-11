Трамп продлил на год действие санкций в отношении властей Белоруссии

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. В четверг он подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в Белом доме.

В документе говорится, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Ежегодное продление подобных санкционных режимов с ведома законодателей предусмотрено американским законодательством.