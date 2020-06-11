Глава Минюста США утверждает, что Россия и другие страны манипулируют МУС

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр утверждает, что Россия и другие государства манипулируют Международным уголовным судом (МУС).

"Мы обеспокоены тем, что иностранные державы, такие как Россия, манипулируют МУС, преследуя собственную повестку дня", - заявил в четверг Барр. Он выступил перед журналистами вместе с госсекретарем США Майклом Помпео, шефом Пентагона Марком Эспером и помощником американского президента по национальной безопасности Робертом О'Брайеном в связи с объявлением Вашингтона о намерении вводить санкции против членов МУС.

"Оглашенные сегодня меры - это первый шаг в направлении привлечения МУС к ответственности за превышение своего мандата и нарушение суверенитета Соединенных Штатов", - отметил Барр.

Кроме того, он сообщил, что американские компетентные органы изучают сведения о якобы имевшей место коррупции и других правонарушениях в МУС. "У правительства США есть причины сомневаться в честности МУС. Министерство юстиции США получило существенную и вызывающую доверие информацию, которая вызывает серьезную обеспокоенность относительно продолжительного периода финансовой коррупции и злоупотреблений на высшем уровне в аппарате прокурора. Эта информация ставит под сомнение честность расследований МУС. Эта информация уходит на много лет в прошлое, касается множества дел, включая недавние. И мы считаем, что она может влиять в том числе на текущие расследования, объявленные МУС", - сказал министр.

По его словам, "министерство юстиции вместе с партнерами в правительстве США [в связи с наличием упомянутых сведений] ведет расследование". "Мы привержены <...> привлечению к ответственности людей за их правонарушения, любые правонарушения, которые мы можем обнаружить", - подчеркнул Барр.

МУС и конфликт в Афганистане

5 марта апелляционная палата МУС единогласно одобрила ходатайство прокуратуры о проведении расследования возможных преступлений, совершенных в Афганистане. Прокуратура МУС начала в 2006 году предварительное расследование ситуации в этой стране, а в 2017-м направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооруженным конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, связанных с конфликтом, которые могли быть совершены на территории других государств - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках данного дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено в соответствии с решением палаты предварительного производства от 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате.