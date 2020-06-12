В Вашингтоне устраняют последствия протестов

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сотрудники Секретной службы США демонтировали заграждения, установленные ранее из-за протестов вокруг площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

Металлические секции, из которых состояла решетка, отсоединили друг от друга и погрузили на грузовик. Теперь на площадь можно свободно пройти со стороны 16-й улицы и Эйч-стрит, где ранее находился эпицентр столкновений демонстрантов со стражами порядка.

Полицейского кордона на площади нет, лишь в некоторых местах дежурят сотрудники Секретной службы на велосипедах. Протестующих, однако, тоже немного. Небольшая группа расположилась у церкви Святого Иоанна, которую демонстранты ранее подожгли, другие переместились ближе к Белому дому, проход к которому, однако, остается закрыт.

"Пенсильвания-авеню [улица перед Белым домом] будет временно оставаться закрытой на участке между 15-й и 17-й улицами", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель Секретной службы. "Доступ на площадь Лафайет-сквер в настоящее время открыт", - подчеркнул при этом он. По его словам, в некоторых частях площади заграждение останется вокруг объектов, которые были ранее повреждены демонстрантами, "чтобы Национальная парковая служба могла произвести ремонт".

Устраняя последствия

Заграждение действительно осталось пока у одной из небольших построек, расположенной на площади напротив церкви Святого Иоанна. Ранее демонстранты расписали ее протестными лозунгами и сделали из нее своего рода "опорный пункт", укрываясь за зданием от так называемых перечных шариков, которыми полиция разгоняла толпу, и залезая на крышу строения, когда сотрудники правоохранительных органов приближались.