Госдеп проверяет сообщения о якобы прибывшем в Венесуэлу самолете Хафтара

ТАСС, 12 июня. Госдепартамент США проверяет сообщения о том, что самолет командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара прибыл на прошлой неделе в столицу Венесуэлы Каракас. Об этом, как информирует агентство Reuters, заявил в четверг помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

По данным агентства, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил в ходе видеоконференции, что визит ливийской делегации мог состояться в рамках переговоров по нефтяному контракту. Шенкер подчеркнул, что США и ООН применяют санкции к тем, кто экспортирует ливийскую нефть в обход Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии.

8 июня пресс-служба представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо распространила заявление, в котором говорилось, что фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Венесуэлу. Позднее пресс-служба Гуайдо сообщила, что не располагает данными о том, что на борту прибывшего в Каракас самолет был сам Хафтар. В самом пресс-релизе был скорректирован только первый абзац, в котором теперь говорится, что "Хуан Гуайдо предупредил 7 июня международное сообщество, что самолет <...> Халифы Хафтара прибыл в Венесуэлу".

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.