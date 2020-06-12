Генпрокуратура Молдавии обеспокоена затягиванием в суде дела об аресте Плахотнюка

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии обеспокоена действиями Апелляционной палаты Кишинева, которая в пятый раз откладывает заседание, на котором должен рассматриваться заочный арест и объявление в розыск бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства, без этого решения прокуроры не могут просить у США выдачи олигарха, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах.

"Отсрочки, в преднамеренность которых мы не позволяем себе поверить, сводят на нет усилия правоохранительных органов в процессе расследования банковского мошенничества", - сообщается в нем. Ведомство обращает внимание, что расследование хищения около €1 млрд из банков страны является приоритетом для системы юстиции Молдавии. Дело получило большой резонанс в обществе, поэтому "задержка оставляет место для неоднозначных толкований и оценок", "ответа ждут не только граждане Молдавии, но и внешние партнеры по развитию", отмечает прокуратура.

Суд Кишинева выдал ордер на арест Плахотнюка после того, как 18 мая генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло назвал его главным бенефициаром кражи €1 млрд. По его словам, в отношении олигарха возбуждено уголовное дело по трем статьям обвинения: создание и управление преступной организацией, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.

Плахотнюк бежал в США после смены власти в июне прошлого года и находится в Майами, несмотря на то, что госсекретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что олигарх и члены его семьи включены в санкционный список США в связи причастностью к коррупции. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинениям в наркотрафике, отмывании денег, он заочно арестован.