На Украине в рамках децентрализации втрое сократят количество районов

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Украины в рамках реформы по децентрализации утвердил и направил в Раду проект решения о сокращении количество районов в стране. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства.

"Сейчас существует на карте 490 районов. Их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Фактически существующее районное деление было образовано еще при СССР в первой половине прошлого столетия. Это не соответствует очень многим современным стандартам, поэтому нужно наводить порядок", - сказал он. Кабинет министров в пятницу утвердил список из 129 районов на Украине. Соответствующий проект постановления правительство направило на утверждение в Верховную раду.

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца. Для ее результативности Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию. В частности, в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные госадминистрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и облсоветов, избираемым на выборах. Кроме того, реформой предусмотрено внедрение института префекта, который будет назначаться главой государства и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

В начале сентября прошлого года президент Владимир Зеленский поручил завершить реформу децентрализации и провести на новой административной основе местные выборы в 2020 году.