Додон предложил провести в Молдавии досрочные парламентские выборы

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон предложил провести досрочные выборы парламента вместе с предстоящими 1 ноября президентскими выборами, чтобы вывести страну из острого политического кризиса. Об этом он заявил, комментируя ситуацию, когда Демократическую партию (ДПМ), вступившую в правящую коалицию с поддерживающей главу государства Партией социалистов (ПСРМ), покинули 16 из 29 депутатов. Сейчас у коалиции остался 51 депутат из 101, и оппозиция уже заявила, что будет добиваться отставки правительства Иона Кику.

"Лучшее решение для преодоления политического тупика, в котором может оказаться страна в случае распада правящей коалиции, - это досрочные парламентские выборы, проведенные одновременно с президентскими выборами", - сказал Додон, отвечая в пятницу на вопросы жителей страны и журналистов во время прямого эфира в социальных сетях. По его словам, "если правящую коалицию покинут еще два-три депутата, в Молдавии будет миноритарное правительство, которое может прийти в парламент с принятием на себя ответственности".

Додон напомнил, что по закону кандидата в премьеры назначает президент. "Что вы собираетесь делать, если я не подпишу указ о назначении нового премьера? Это путь в никуда. Президента и спикера парламента вы не сможете отстранить от должности", - заметил он.

Президент заявил о возможности переговоров о новом правительстве с лидерами проевропейских Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и правда" Майей Санду и Андрианом Нэстасе. Но исключил контакты с экс-спикером Андрианом Канду и беглым банкиром Иланом Шором, за которыми, по его словам, стоит бежавший в США олигарх Владимир Плахотнюк, которого Генеральная прокуратура Молдавии обвинила в причастности к хищению из банков республики €1 млрд, после чего суд выдала ордер на его арест.

"Мы можем попытаться сформировать коалицию с Санду и Нэстасе, но если они хотят вступить в коалицию с Канду и Шором, то это потянет их на дно. Мы же категорически не будем вести переговоров с бандитами", - пояснил Додон.