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Brexit
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Лондон официально уведомил ЕС, что не будет продлевать переходный период

Он истекает 31 декабря 2020 года

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил в пятницу в Twitter канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Соединенного Королевства Майкл Гоув.

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"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", - сообщил он по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Теги
ВеликобританияBrexitШефчович, Марош
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