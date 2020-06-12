Трамп усомнился в способности Байдена вести международные переговоры, в том числе с РФ

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп усомнился в способности бывшего вице-президента Джозефа Байдена, гарантировавшего свое выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства, вести переговоры с другими странами, в том числе с Россией. Соответствующее сообщение глава государства разместил в пятницу на своей странице в Twitter.

"Как, по вашему мнению, Китай, Россия, Япония и другие страны будут вести с ним переговоры? Да от нашей страны ничего не останется!" - написал Трамп, прикрепив видеозапись с Байденом, на которой тот пытается выговорить фразу, но не может закончить ее. "Знаете, быстро растущее... эм... в... с... эм... с... я не знаю", - говорит бывший вице-президент на видео. Американский лидер не уточнил, где и когда был снят этот ролик.

Байден ранее заручился достаточным числом голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.