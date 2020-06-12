Мэр Сиэтла назвала антиконституционной угрозу Трампа ввести в город Нацгвардию

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Предложение президента США Дональда Трампа о том, что губернатору штата Вашингтон Джею Инсли следует мобилизовать Национальную гвардию для восстановления порядка в Сиэтле ввиду бездействия властей этого города, неправомерно и антиконституционно. Об этом заявила в опубликованном в пятницу интервью телекомпании CNN мэр Сиэтла Дженни Деркан.

"Угрозы населению сейчас нет, мы воспринимаем ситуацию очень серьезно", - отметила она, добавив, что власти Сиэтла поддерживают постоянный контакт с населением и предпринимательским сообществом города. "Это не вооруженный захват и не военная хунта", - сказала Деркан, сравнив ситуацию в "автономной зоне" города с "атмосферой соседской вечеринки".

"То, чем угрожает президент, является неправомерным и антиконституционным. С его [Трампа] стороны неправильно рассчитывать на то, что он может писать такое в Twitter без последствий", - предостерегла мэр, которая, как и губернатор Вашингтона, является членом Демократической партии.

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили, что считают "автономной зоной" один из центральных районов города. Как видно на кадрах, которые транслируют местные телеканалы, протестующие в последние дни установили на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности вывести стражей порядка из полицейского участка, который находится в данном районе. Демонстранты заняли это здание. Некоторые из протестующих требуют расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Трамп в интервью телеканалу Fox News назвал участников демонстраций анархистами и раскритиковал власти города и штата за бездействие. "Мы не позволим анархистам оккупировать Сиэтл", - заявил он. "Если нам придется вмешаться, мы вмешаемся", - сказал Трамп. "Пусть это сделает губернатор. В его распоряжении отличные бойцы Национальной гвардии. Он может это сделать. Так или иначе этот вопрос будет решен", - добавил американский лидер.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.